Ben Sulayem sluit comeback Masi niet uit: "Hij heeft een menselijke fout gemaakt"

Sinds dit seizoen zijn Niels Wittich en Eduardo Freitas de wedstrijdleiders van de Formule 1. Het duo volgde Michael Masi op, de Australiër werd aan de kant geschoven na aanleiding van de bizarre seizoensfinale van het afgelopen seizoen. Masi is door de FIA echter niet ontslagen.

Het is nog steeds niet duidelijk wat Masi in de toekomst gaat doen. Nadat hem de functie van wedstrijdleider werd ontnomen werd in ieder geval wel duidelijk dat autosportfederatie FIA opzoek ging naar een nieuwe baan voor de hevig bekritiseerde Australiër. Een comeback als wedstrijdleider in de Formule 1 lijkt in ieder geval compleet uitgesloten.

Menselijke fout

FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet het namelijk wel zitten om Masi in de toekomst weer een rol te geven in de koningsklasse van de autosport. Ben Sulayem is nogal duidelijk tegenover het Britse Sportsmail: "Ik heb Michael helemaal niet aan de kant gezet. Hij had een echte overload aan werk, hij was veiligheidsdelegaat en wedstrijdleider. Hij heeft een fout gemaakt, maar het is niet zo dat dit het einde van hem bij de FIA is. Ik doe dat soort dingen niet. Ik omarm zelfs de mensen die niet op mij hebben gestemd. We denken dan ook niet aan individuen, wij denken aan de complete operatie. Ik ken Michael ook niet zo goed, de keuze is genomen door de World Council. Hij heeft gewoon een menselijke fout gemaakt."

Structuur

Ben Sulayem sluit daarnaast ook niet uit dat Masi in de nabije toekomst weer zijn intrede maakt in de Formule 1-paddock. De president wil namelijk nog het één en ander hervormen: "Ik heb Michael twee dagen geleden nog gesproken. Ik heb dan ook geen persoonlijke problemen met hem want ik haat niemand. Hij is er nog, misschien moeten we hem gebruiken. Wij zijn overal voor open, onze structuur was niet goed georganiseerd. We hebben nu twee wedstrijdleiders maar ik wil niet beweren dat alles nu goed gaat. Je kunt geen supermarkt inlopen om extra stewards te halen. Je hebt eerlijke mensen nodig, het tekort aan mensen moeten we oplossen. Ik zie zelfs het liefste drie wedstrijdleiders."