"Wolff sneert weer naar Masi: "Pathologische egomaan".

Mercedes-teambaas Toto Wolff is nog steeds woest over de manier waarop Lewis Hamilton in 2021 de strijd om de wereldtitel verloor. De Oostenrijker wil er niet te veel over praten, maar nu haalt hij weer stevig uit naar voormalig wedstrijdleider Michael Masi. Volgens Wolff was Masi een pathologische egomaan.

Max Verstappen won in 2021 zijn eerste wereldtitel. Hij vocht het hele seizoen een epische titelstrijd uit met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Ze waren aan elkaar gewaagd en ze begonnen aan de seizoensfinale met exact hetzelfde aantal punten. Hamilton was op weg naar de wereldtitel, maar in de laatste ronde ging het mis. Toenmalig wedstrijdleider wedstrijdleider Michael Masi maakte een discutabele beslissing rondom de Safety Car, waardoor Verstappen in de laatste ronde kon toeslaan.

Egomaan

Bij Mercedes zijn ze nog steeds kwaad. Teambaas Toto Wolff wil er niet al te veel over zeggen, maar dat doet hij nu toch. In het nieuwe boek 'The Formula' van Wall Street Journal-journalisten Joshua Robinson en Jonathan Clegg haalt Wolff weer uit naar Masi: "Als ik er weer aan denk, dan is het zo oneerlijk wat Lewis en het team die dag zijn overkomen. Dat één individu zich niet aan de regels hield en het gewoon liet gebeuren. Terwijl dit eigenlijk een totaal onbelangrijk persoon is: hij woont aan de andere kant van de wereld en niemand is in hem geïnteresseerd. Hij was echt een volslagen pathologische egomaan."

Achtvoudig wereldkampioen

De veelbesproken race in Abu Dhabi van 2021 is nog steeds één van de best gewaardeerde races onder het bewind van Formule 1-eigenaar Liberty Media. Wolff snapt dat wel als hij in het boek wordt geconfronteerd met dit feit: "Dat is wat deze sport zo onweerstaanbaar maakt. Iedereen zag het drama van een achtvoudig wereldkampioen die beroofd werd van zijn titel. Ik had het liever anders zien eindigen, maar de race heeft onmiskenbaar zijn stempel op de geschiedenis gedrukt."