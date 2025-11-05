Vier jaar na Abu Dhabi 2021 blijft het litteken branden. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft in een nieuw interview opnieuw uitgehaald naar voormalig racedirecteur Michael Masi, de man die dat gedenkwaardige titelduel besliste. Wolff noemde hem “nog altijd een gek” en gaf toe dat hij de gebeurtenissen van toen “nooit volledig zal vergeven”. Daarmee is het oude zeer weer boven komen drijven – net nu de FIA juist probeert het vertrouwen in haar raceleiding te herstellen.

De 2021-littekens die nooit helen

Voor veel fans was Abu Dhabi 2021 het sportmoment van de eeuw; voor Mercedes een nachtmerrie die nooit helemaal is verwerkt. In de slotfase van de laatste race besloot Masi om slechts deels de achterblijvers voorbij te laten, waardoor Max Verstappen vlak achter

Lewis Hamilton kon aansluiten voor een éénronde-sprint naar de finish. De rest is geschiedenis: Verstappen pakte zijn eerste wereldtitel, Hamilton stond verslagen en Wolff explodeerde over de boordradio.

Wat volgde was een maandenlange nasleep vol protesten, onderzoeken en politieke spelletjes. De FIA erkende fouten, Masi werd vervangen, en Mercedes trok zich terug uit verdere juridische stappen. Toch bleef het incident het imago van de sport bepalen. Wolff zei destijds dat hij “het vertrouwen in de processen volledig kwijt was”. Vier jaar later blijkt dat gevoel niet verdwenen.

In zijn recente uitspraak noemde hij Masi iemand “die nooit de verantwoordelijkheid begreep voor wat hij aanrichtte”. Volgens Wolff gaat het niet meer om revanche, maar om erkenning. “Hij heeft miljoenen fans en een sport beschadigd. Daar kan ik niet luchtig over doen.”

Wat Wolff echt bedoelt

Wolff staat bekend als emotioneel en uitgesproken, maar zijn timing is nooit toevallig. Zijn nieuwe uitval richting Masi kwam kort nadat de FIA opnieuw onder vuur lag vanwege inconsistente beslissingen van de stewards en race control. Vooral na de incidenten in Singapore en Austin, waar track limits en straffen willekeurig leken te worden toegepast, klonk binnen het paddock gemor over “dezelfde oude problemen”.

Door Masi’s naam weer te noemen, plaatst Wolff de discussie in een bredere context: de geloofwaardigheid van de sport. “We hebben nog steeds momenten waarop beslissingen arbitrair voelen,” zei hij. “Dat mag niet gebeuren in een miljardencompetitie.” Zijn boodschap is duidelijk: zolang de FIA geen transparante, consistente structuur hanteert, blijft het trauma van 2021 doorwerken.

Critici wijzen erop dat Wolff ook een politiek doel dient. Mercedes kent een moeilijk seizoen en staat onder druk van McLaren en Ferrari. Door oude wonden aan te stippen, verschuift hij subtiel de aandacht van sportieve problemen naar systeemfouten. Toch raakt hij aan iets wezenlijks: de vraag of de Formule 1 ooit volledig kan loskomen van haar meest controversiële avond.

Hoe de FIA haar systeem probeerde te hervormen

Na 2021 beloofde de FIA beterschap. Michael Masi verdween uit de organisatie en werd vervangen door een roulatiesysteem met meerdere racedirecteurs, ondersteund door een “virtual race control room” in Genève die beslissingen moest controleren. Ook werden radiocommunicaties tussen teams en de raceleiding beperkt om druk te verminderen.

In theorie leek dat een solide plan. In de praktijk bleef het wisselend werken. Verschillende racedirecteurs, waaronder Niels Wittich, werden bekritiseerd om inconsistente straffen en het traag toepassen van regels. Coureurs als Fernando Alonso en Lando Norris vroegen openlijk om meer duidelijkheid. “De regels zijn zwart-wit op papier, maar grijs op de baan,” zei Norris dit jaar.

De FIA erkende dat er nog werk te doen is en kondigde in oktober aan dat ze het systeem opnieuw evalueert richting 2026. Er wordt gesproken over een vaste racedirecteur en meer digitale hulpmiddelen voor snellere besluitvorming. Toch blijft het vertrouwen broos. Zelfs binnen de teams heerst twijfel of de bond echt geleerd heeft van het verleden.

Waarom deze uitspraak juist nu gevoelig ligt

Dat Wolff nu, eind 2025, opnieuw de discussie aanwakkert, komt niet uit het niets. De seizoensfinale nadert, met nieuwe titelkansen voor Verstappen en een FIA die meer dan ooit onder de loep ligt. Elke beslissing, elk moment van twijfel, roept herinneringen op aan 2021.

Voor fans is het incident bijna mythisch geworden. Netflix bouwde er seizoenen van Drive to Survive omheen, en sociale media herkauwen nog altijd de beelden van Hamilton die in stilte in zijn auto bleef zitten. Wolffs woorden heropenen dat collectieve geheugen – en raken de FIA op het punt waar ze het meest kwetsbaar is: geloofwaardigheid.

Binnen de paddock klinkt begrip voor zijn frustratie, maar ook de waarschuwing dat het tijd is om vooruit te kijken. Een anonieme teambaas zei tegen Autosport: “Iedereen weet dat 2021 fout liep, maar we kunnen niet elk seizoen opnieuw dat gesprek voeren. Het helpt niemand.”

Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Voor Mercedes, dat sindsdien geen titel meer won, blijft Abu Dhabi de scheidslijn tussen tijdperken.

Uiteindelijk is de controverse rond Masi meer dan een persoonlijke vete. Het is een spiegel voor de sport. Een herinnering aan hoe dun de lijn is tussen spektakel en chaos, en hoe groot de impact van één beslissing kan zijn.

De vraag blijft: kan de Formule 1 ooit volledig genezen van Abu Dhabi 2021? Zolang mensen als Toto Wolff blijven herinneren, lijkt dat antwoord voorlopig nee.