Wolff bood Masi hulp aan: "Heb het echt geprobeerd"

De ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 zit Toto Wolff nog altijd niet lekker. Hij gaf zelfs toe dat hij nog altijd boos is op wedstrijdleider Michael Masi, die volgens Wolff ook niet open stond voor de hulp die hem werd aangeboden.

De Grand Prix van Abu Dhabi van 2021 staat bij alle Formule 1-fans nog op het netvlies gebrand. Dat heeft alles te maken met de krankzinnige ontknoping van die race. Lewis Hamilton leek lange tijd op weg te zijn naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1, maar een discutabele beslissing van wedstrijdleider Michael Masi zorgde ervoor dat Max Verstappen in de laatste ronde nog een kans kreeg om de Brit in te halen. De Nederlander haalde het maximale uit die kans en verschalkte de Mercedes-rijder in de laatste ronde van het 2021-seizoen, waardoor niet Hamilton maar Verstappen met de titel aan de haal ging.

Het is een beslissing die Mercedes-teambaas Toto Wolff vandaag de dag nog steeds niet begrijpt en 'oneerlijk' vindt. De Oostenrijker stelde dat hij drie jaar na dato nog altijd 'boos' is op de Australische wedstrijdleider, voor wie hij nog altijd geen goed woord over heeft. In de High Performance Podcast haalt de man uit Wenen nog een keer uit naar Masi, aan wie Wolff naar eigen zeggen zelfs hulp heeft aangeboden in 2021.

"Ik heb dat hele jaar [2021, red.] echt geprobeerd om met Michael [Masi, red.] te praten en hem te helpen. Ik zei tegen hem: 'Luister, ik zit al heel lang in deze sport. Luister naar de coureurs en wees niet koppig in je besluitvorming. Word niet arrogant'. Ik heb dat geprobeerd omwille van de sport - en natuurlijk voor ons als team. Wij wilden niet kwetsbaar zijn in situaties die dramatisch voor ons team zouden uitpakken", legt de Mercedes-teambaas uit. "Als je het zo bekijkt, dan is wat er gebeurde [tijdens de GP van Abu Dhabi, red.] niet goed te praten. Ik heb het empathisch niveau om te bedenken hoe hij zich voelt. Ik weet hoe hij zich voelt, en ik weet dat dat niet goed is, maar hij had het hele jaar na kunnen denken met mensen die hem wilden ondersteunen, en ik was niet de enige. Soms moet je realiseren dat iemand alleen maar zijn eigen ding doet en zijn eigen beslissingen maakt. Ik maak me er nu niet druk meer om. We hebben het er nu over, maar eigenlijk verspillen we nu onze tijd."