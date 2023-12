Todt verdedigt beschimpte Masi: "Ik heb hem niet ontslagen"

Jean Todt sloot zijn periode als FIA-president in 2021 af met een lastige situatie. In zijn laatste weken als FIA-kopstuk vond immers de veelbesproken seizoensfinale in Abu Dhabi plaats. Ruim twee jaar later neemt Todt het nu op voor de fel bekritiseerde Michael Masi.

Toenmalig wedstrijdleider Michael Masi was in 2021 de kop van jut. De Australiër maakte immers de beslissing over de Safety Car in de veelbesproken race in Abu Dhabi. Na maanden vol discussie vertrok hij bij de FIA en inmiddels is hij werkzaam in zijn thuisland Australië. Recent nam FIA-president Mohammed Ben Sulayem het nog op voor Masi, hij stelde zelfs dat hij de Australiër gewoon weer aan zou nemen.

Foto's

Jean Todt is het op dit punt eens met zijn opvolger. De Fransman kijkt in gesprek met zijn landgenoten L'Equipe terug op de situatie: "Ik heb hem niet ontslagen. Ik wilde dat er een gedetailleerde analyse zou worden gemaakt en dat er een rapport zou worden opgesteld. In die race maakte hij, samen met zijn team, keuzes die ik alleen maar kan respecteren. Er bestaan foto's waarop je ziet dat ik met Toto Wolff en Christian Horner bel. Ik leg ze daar uit dat de stewards een beslissing nemen. Mercedes wilde in beroep gaan, maar voordat ik vertrok deed Masi het goed."

Excellente professional

Als het aan Todt ligt kan Masi eigenlijk gewoon terugkeren bij de FIA. Hij herhaalt hiermee de woorden van zijn opvolger Ben Sulayem. Todt is eerlijk: "Ik weet niet of Michael vroeg of laat weer terugkeert. De nieuwe president kan doen wat hij wil. Na het vertrek van Masi is de gehele organisatie door elkaar gehaald. Ik kan alleen maar zeggen dat Michael een excellente professional is. Als je een kampioenschap verliest in de laatste race, dan kan dat gewoon gebeuren."