Ralf Schumacher steunt neef Mick: "Precies wat Ferrari wil zien"

Mick Schumacher leek afgelopen weekend op weg naar een bijzonder resultaat. De Duitse Haas-coureur was op weg naar zijn eerste punten van het seizoen en zijn loopbaan. In de absolute slotfase ging het echter volledig mis en crashte Schumacher met zijn goede vriend Sebastian Vettel.

Het leverde Schumacher de nodige kritiek op, de Grand Prix van Miami verliep niet heel goed voor Haas maar de Duitser kon het weekend toch nog kleur geven. Hij gooide het mogelijk goede resultaat dus zomaar weg en dat zorgde voor de nodige frustratie bij zijn team. Na afloop van de race bood hij ook Vettel zijn excuses aan.

Binotto

Toch kan de jonge Duitser wel op de nodige steun rekenen. De Ferrari-junior krijgt namelijk alle lof van zijn oom, voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher. De ex-coureur laat aan F1-insider weten dat men bij Ferrari vast tevreden is: "Mick was constant sneller dan zijn teamgenoot en hij creëerde zelf de basis voor de puntenfinish. Hij maakte het verschil op het gebied van snelheid. Het gaat de juiste kant op en dat is precies wat Ferrari-teambaas Mattia Binotto wil zien."

Steiner

Ralf Schumacher kan het daarnaast ook heus wel begrijpen dat men bij Haas wat minder tevreden is met de prestaties van zijn neefje. De Duitser denkt echter dat dit tevens ligt aan de teambaas van het team: "Mick en Günther Steiner passen niet echt bij elkaar als je het over karakters hebt. Een stoere kerel zoals Kevin Magnussen past echt veel beter bij iemand als Steiner."