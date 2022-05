'Ferrari test updates tijdens filmdag op Monza'

Het team van Ferrari is zeer sterk aan het huidige seizoen begonnen. De legendarische Italiaanse renstal gaat momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap, bij zowel de coureurs als de constructeurs, en wist al tweemaal te winnen met Charles Leclerc. De concurrentie zit niet stil en Red Bull-coureur Max Verstappen wist Leclerc al driemaal te verslaan.

Ferrari zit zelf ook niet stil. Over een ruime week staat de Spaanse Grand Prix op het programma en men introduceert daar een nieuw updatepakket. Ook Red Bull Racing komt vermoedelijk met updates en Ferrari moest dus iets bedenken om de voorsprong te behouden. Het team zet vandaag waarschijnlijk een filmdag in.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com rijdt Leclerc vandaag met de bolide vol met updates op Monza. Hij zal dan op de speciale demonstratie-band maximaal honderd kilometer mogen rijden om data te verzamelen en commerciële beelden te schieten. De verhalen lijken te kloppen aangezien Leclerc zelf op sociale media liet weten onderweg te zijn naar Italië.

So Charles is on his way to Italy 🎥🎬🏎👀 pic.twitter.com/QbF1Nbzr8N