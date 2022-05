Marko onthult goed Red Bull-nieuws: "Kunnen eindelijk optimale gewicht aantikken"

In Miami pakte Max Verstappen afgelopen weekend zijn derde zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed wederom een sterke race en kon zijn team laten juichen. Teamgenoot Sergio Perez kwam als vierde over de streep en Red Bull kan zeer tevreden zijn.

Toch staan Verstappen en Red Bull niet aan de leiding. Bij de coureurs moet Verstappen zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc voor zich dulden en bij de teams gaat Ferrari tevens aan de leiding. De voorsprong van de Italianen op Red Bull is echter maar zeer klein. De kampioensstrijd ligt dus helemaal open en Red Bull gaat er vol voor.

Gewicht

Over iets meer dan een week staat de Grand Prix van Spanje op het programma en Red Bull arriveert daar met een verbeterde auto. De bolide van het Oostenrijkse team kampte met overgewicht maar volgens Helmut Marko is dit nu verleden tijd. De Red Bull-adviseur spreekt zich uit bij F1-Insider: "We rijden in Spanje met nieuwe onderdelen. We kunnen daarmee eindelijk ons optimale gewicht aan tikken. We zaten tot nu toe immers relatief ver boven het minimumgewicht van 798 kilogram."

Budget

Het feit dat de Red Bull lichter is in Barcelona betekent dus dat de Oostenrijkers een nieuwe update uitvoeren. Bij Ferrari wrijven ze zich in hun handen want ze denken immers dat Red Bull op deze manier sneller door hun budget heen is. Marko gelooft daar niet zoveel van: "Wij staan nog op gelijke voet met Ferrari. In de toekomst zal het verschil worden gemaakt door het maximale uit het pakket te halen. We kijken uit naar de felle strijd met het team van Ferrari. We vertrouwen erop dat de FIA ervoor zorgt dat alles volgens de regeltjes gaat."