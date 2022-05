Russell had geluk met safety car: "Je moet buiten blijven en hopen"

Het team van Mercedes kende een wisselvallig weekend in Miami. De regerend constructeurskampioen was zeer snel op vrijdag maar viel enorm tegen op zaterdag. Door een slechte kwalificatie moest George Russell zich in de race naar voren vechten, hij voldeed volledig aan die doelstelling.

Russell startte slechts als twaalfde op het gloednieuwe circuit in Miami Gardens. De Brit koos voor een opvallende strategie en ging van start op de harde band. Hij liet zijn team weten dat hij wilde afwachten of er een safety car de baan opkwam, hij zou dan minder tijd verliezen bij zijn pitstop. Zijn gebeden werden verhoord en hij werd vijfde, nog voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Genie

De safety car-fase kwam Russell zeer gunstig uit. De Britse Mercedes-coureur is zichzelf daar ook wel van bewust en dat deelt hij tevens met de buitenwereld. Tegenover Motorsport.com is hij eerlijk: "Wij hebben hier onwijs veel geluk gehad. Je komt over als een soort genie maar dit kan gebeuren als je op een afwijkende strategie zit. We hadden de zevende plek eigenlijk al binnen. Het had geen zin op een pitstop te maken, je moet buiten blijven en hopen. We hadden het geluk aan onze zijde. Wel hadden we het tempo niet dat we wel op de vrijdag hadden, wel was de snelheid beter dan op zaterdag. We moeten gaan begrijpen waardoor dat komt."

Hamilton

Russell kwam in ieder geval op een goede positie over de streep, hij finishte wederom in de top vijf. De Britse coureur verschalkte zijn teamgenoot Hamilton na een prachtig duel in de slotfase. "Het was mooi maar je geeft je teamgenoot altijd wat meer ruimte. Het was zo'n bocht waarvan je amper kan inschatten waar de limiet ligt. Ik was lichtelijk gefrustreerd toen ik mijn plek moest teruggeven, voor mij zag ik die jongens inhalen. Gelukkig kwamen we heelhuids over de finish, het was wel zo'n FIA ding. Het is een rare bocht, hij is zo breed als een parkeerplaats. Je kunt die witte lijn niet zien als je daar rijdt."