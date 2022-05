Capito geeft Latifi volledige steun: "Hij heeft wat meer tijd nodig om te wennen"

Het team van Williams kon dit weekend wederom juichen. Alexander Albon werd als negende geklasseerd in Miami en pakte weer punten. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi staat ondertussen onder enorme druk en kwam in de stad in de staat Florida als veertiende over de streep.

Al geruime tijd gaan er geruchten rond over de toekomst van Latifi. De Canadees zou namelijk volgens de geruchten moeten vrezen voor zijn stoeltje bij Williams. Volgens het geruchtencircuit zou men er namelijk over nadenken om Oscar Piastri in de auto te zetten, de Formule 2-kampioen zou dan worden geleend van het team van Alpine.

Wennen

Bij Williams is men niet zo blij met de verhalen over een mogelijk vertrek van Latifi. De Canadees krijgt volop steun en men ontkend alle geruchten. Teambaas Jost Capito sprak zich dit weekend nogmaals stevig uit tegenover het Duitse Sport1: "We hebben contracten met alle twee onze coureurs en die respecteren wij. Nicholas was zaterdag maar een klein beetje langzamer dan Alex. Hij heeft alleen wat meer tijd nodig om aan onze nieuwe auto te wennen."

Steun

Capito en zijn manschappen geven Latifi hun volledige steun. De Canadees is niet bepaald sterk aan het huidige seizoen begonnen en moet veel tijd toegeven op zijn nieuwe teamgenoot Albon. "Hij heeft onze volledige support en voor ons speelt de vraag over vervanging niet. We zijn niet bezig met het veranderen van ons coureurs-duo tijdens het seizoen."