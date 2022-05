Marko looft Verstappen na winst: "Een echte wereldkampioen"

Max Verstappen zegevierde afgelopen weekend in de allereerste Grand Prix van Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur startte de race vanaf de derde plaats maar had de koppositie binnen tien rondjes al in handen. Verstappen reed daarna een solide race en kreeg alleen in de slotfase nog wat dreiging vanuit Charles Leclerc.

Verstappen hield het hoofd echter koel en kon daardoor vrij simpel de Monegaskische Ferrari-coureur achter zich houden. Leclerc staat nog wel bovenaan in de WK-stand, de Monegask won twee races en eindigde alleen in Imola niet op het podium. Verstappen heeft op zijn beurt nu drie races gewonnen in 2022, tijdens de andere twee wedstrijden haalde hij de finish echter niet.

Wereldkampioen

Het verschil tussen de twee coureurs in de tussenstand is intussen flink geslonken. Het is opvallend aangezien Verstappen een maand geleden geen vertrouwen meer had in een nieuwe wereldtitel. Ook in Miami begon hij op achterstand en zijn herstel zorgt voor complimenten. Red Bull-adviseur Helmut Marko is ook vol lof in gesprek met de Telegraaf: "We hadden vrijdag problemen maar zaterdag was alles weer normaal. Dat laat zien dat wij een echte wereldkampioen in huis hebben. Wij kunnen altijd op hem rekenen. Hij moet ook leveren onder zulke moeilijke omstandigheden."

Close

Marko heeft dan ook alle vertrouwen in een tweede wereldtitel van Verstappen. Vorig jaar claimde de Nederlander immers in de allerlaatste ronde van het jaar de wereldtitel na een zenuwslopende strijd met Lewis Hamilton. Nu neemt de Nederlander het op tegen Charles Leclerc en Marko ziet het zonnig in: “Na de Australische Grand Prix stonden we ruim veertig punten achter. Ik zei toen al dat het nog alle kanten op kon gaan. Nu is de achterstand negentien punten, het is zó close!”