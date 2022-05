Vettel en Schumacher balen na gezamenlijke crash: "Jammer dat we elkaar raakten"

In Miami gebeurde er zeer veel in de spectaculaire slotfase. Overal op de baan werden er mooie gevechten uitgevochten en enkele coureurs waren op weg naar een goed resultaat. Mick Schumacher had zijn eerste punten voor het grijpen maar in de absolute slotfase ging het op een pikante wijze mis.

Schumacher was namelijk in een stevig duel verwikkeld met zijn goede vriend Sebastian Vettel. De twee Duitsers doken gezamenlijk bocht 1 in toen het mis ging. Ze raakten elkaar en beide bolides hadden flink wat schade. Schumacher viel uit de top tien en Vettel kon zijn beschadigde Aston Martin in de pits parkeren.

Vettel

Na afloop van de race keken de vrienden en rivalen terug op hun pijnlijke incident. Viervoudig wereldkampioen Vettel wist niet helemaal wat er mis ging. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik moet er nog eens naar kijken. Het is sowieso jammer dat we elkaar raakten en dat wij daardoor allebei geen punten konden pakken. We hadden dit beter moeten aanpakken maar ik moet er echt nog een keert naar gaan kijken."

Schumacher

Mick Schumacher baalde op zijn beurt ook flink van het incident. De Duitser van het team van Haas probeerde te zoeken naar een oorzaak van de klapper: "Ik probeerde het maar het is heel lastig om iets te zien in onze spiegels. Het was onfortuinlijk want het was een goede race tot het einde. Ik probeerde niet zo diep de bocht in te gaan. Ik probeerde ruimte te geven maar het was duidelijk te krap in die bocht. We moeten er nog maar eens naar kijken."