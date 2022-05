Verstappen schrijft historie met 63e podium

Max Verstappen won gisteren de eerste Grand Prix van Miami uit de geschiedenis van de Formule 1. Daarmee schreef de Nederlandse Red Bull Racing-coureur geschiedenis maar hij pakte nog een record. Zonder al te veel moeite bereikte hij afgelopen weekend namelijk de top tien van coureurs met de meeste podiums ooit.

Verstappen pakte in Miami zijn 63e podium uit zijn loopbaan. Daarmee staat hij momenteel op de tiende plaats van de eeuwige ranglijst. Hij zal vermoedelijk snel gaan stijgen, voor hem staan Valtteri Bottas en Rubens Barrichello met respectievelijk 67 en 68 podiums. De lijst wordt aangevoerd door Mercedes-coureur Lewis Hamilton, de Brit stond in zijn lange loopbaan tot nu toe 183 keer op het ereschavot.

