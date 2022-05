Red Bull wederom razendsnel bij bandenwissels

De Grand Prix van Miami werd gisteren verreden in tropische omstandigheden. Die hitte had ook effect op de pitstops, meerdere coureurs verloren kostbare seconden bij hun bandenwissels. Slechts negen coureurs bleven onder de drie seconden bij het wisselen van de banden, Red Bull Racing was weer de snelste.

De Oostenrijkse pitcrew wisselde de banden van Sergio Perez in slechts 2,33 seconden. Opvallend genoeg was Aston Martin ook snel in de pitstraat, de Britse renstal wisselde de banden van Lance Stroll in 2,45 seconden. Red Bull maakte de top drie compleet, Max Verstappen kreeg binnen 2,49 seconden nieuwe banden. Ook AlphaTauri, McLaren en Mercedes waren in vorm bij het banden wisselen.