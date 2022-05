Marko vol lof over Verstappen: "Hij reed echt foutloos op de best mogelijke manier"

Max Verstappen won gisteren op indrukwekkende wijze de Grand Prix van Miami. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur liet wederom zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. Hij revancheerde zich na een lastige start van het weekend en een kostbaar foutje in de kwalificatie op zaterdag.

In Miami begon Verstappen de race op de derde startplaats. Bij de start schoot hij uit de startblokken en was Ferrari-coureur Carlos Sainz zijn eerste prooi. Daarna kon hij de jacht openen op zijn rivaal Charles Leclerc. De Monegask begon op de pole position en was bij de start foutloos weggekomen. Verstappen had er geen boodschap aan en pakte zijn rivaal binnen tien rondjes.

Leclerc

Leclerc probeerde later in de race nog wel aan te vallen maar het had geen nut meer, Verstappen won wederom. Bij Red Bull waren ze in hun nopjes met resultaat, het weekend was immers zeer slecht begonnen. Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop lyrisch over zijn superster. Tegenover Sky Sports sprak Marko zich lovend uit: "Direct bij de start ging het al goed, toen pakte hij Sainz. Daarna ging hij op jacht naar Leclerc, die belastte zijn banden echt teveel."

Foutloos

In de slotfase van de Grand Prix kwam Leclerc nog akelig dichtbij maar Verstappen hield stand. De Nederlander kwam als winnaar over de streep en mocht het bijzondere podium beklimmen. Marko kwam daarna superlatieven tekort om de prestatie van zijn coureur te beschrijven: "Max reed echt foutloos en dat deed hij op de best mogelijke manier. Dit was werkelijk waar een fantastische race van hem!"