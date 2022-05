Verstappen opgelucht na winstpartij: "Had de start niet kunnen oefenen"

Max Verstappen deed in Miami wat hij moest doen: winnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kende een lastige start van het weekend maar kon alsnog juichen op zondag. Hij zegevierde en schreef daarmee geschiedenis, hij werd de eerste winnaar op het nieuwe circuit in Miami Gardens.

Verstappen startte de race op de derde plaats en vocht zich bij de start al terug naar voren. Hij verschalkte bij de start al Carlos Sainz en kon daarna de jacht openen op zijn rivaal Charles Leclerc. De Nederlander klaarde het klusje zeer snel en kwam alleen in de slotfase nog onder druk te staan.

Start

De tevredenheid spatte er vanaf na afloop van de Grand Prix. Eenmaal opgedroogd na een bijzonder podium, inclusief American Football-helm, verscheen hij voor de camera van Sky Sports: "Het ging heel erg goed, vooral de start. Ik had er het gehele weekend niet op geoefend door al de problemen. Ik wist dus niet wat ik kon verwachten. Ik denk dat we een aardige launch hadden en ik zag een kans om langs de buitenkant te gaan."

Gat

Nadat Verstappen de Ferrari van Sainz had gepakt was het de beurt aan de andere rode bolide van Leclerc. Hij reflecteert uitgebreide op beide duels voor de camera's van de Britten: "Wij gaven elkaar ruimte bij de start en daarna kon ik gaan jagen op Charles. Ik zag dat hij worstelde met zijn rechtervoorband en ik besloot ervoor te gaan. Dat was beslissend voor onze race want ik wist daardoor een gat te creëren."