Horner voorspelt megaduel met Ferrari: "Wordt een fascinerende strijd"

Ferrari en Red Bull Racing zijn ook in Miami zeer aan elkaar gewaagd. De bolides van Charles Leclerc en Carlos Sainz en Max Verstappen en Sergio Perez ontlopen elkaar nauwelijks. In de kwalificatie rondom het Hard Rock Stadium was het wederom zeer close tussen de twee teams.

Ferrari sloeg echter de eerste slag op het Miami International Autodrome. Charles Leclerc pakte de pole voor zijn teamgenoot Carlos Sainz. Verstappen leek op weg naar iets moois maar een klein foutje gooide roet in het eten. De Nederlander start vanavond op de derde plaats, teammaat Sergio Perez start naast hem in Florida.

Jammer

Teambaas Christian Horner was na afloop redelijk teleurgesteld met het resultaat. Toch is de Brit eerlijk genoeg om toe te geven dat zijn mannen niet de snelste waren. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "De fout van Max was een beetje jammer maar Ferrari heeft het vandaag gewoon heel erg goed gedaan. Als het zo close is zijn de verschillen ook heel erg klein en na de eerste run zag het er positief uit. Maar jammer genoeg was dat het na het foutje van Max in bocht 4."

Verschillen

Horner kijkt ondanks alles reikhalzend uit naar de race van later vandaag. Op het asfalt van Miami kan er nog heel erg veel gebeuren en de Brit realiseert zich dat maar al te goed. Horner: "We hebben een compleet verschillende auto's vergeleken met de Ferrari's. Ze rijden met meer downforce en ze zijn sneller in een aantal van de bochten. Wij zijn wat slomer in een paar bochten maar we zijn sneller op de rechte stukken. Dit gaat een fascinerende strijd worden."