Horner ziet Mercedes op snelheid komen: "Zeg ik al sinds het voorseizoen"

Regerend constructeurskampioen Mercedes was niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. De resultaten vielen flink tegen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is compleet uit vorm. Daarnaast is de achterstand op koplopers Red Bull Racing en Ferrari vrij fors. De teleurstelling is dan ook aanwezig.

Maar in de eerste twee trainingen in Miami ging alles weer als vanouds bij de Duitse constructeur. George Russell was zeer snel in beide trainingen rondom het Hard Rock Stadium. In de tweede vrije training noteerde hij zelfs de snelste tijd, ook Hamilton zat er aardig bij in beide sessies. De goede vrijdag liet aardig wat wenkbrauwen fronsen bij de andere constructeurs.

Bij voormalig concurrent Red Bull Racing was men juist alles behalve verbaasd. De Oostenrijkers hadden Mercedes namelijk helemaal nooit onderschat. Vooral teambaas Christian Horner zag het al aankomen. De Brit sprak vrijdag met Sky Sports over de snelheid: "Sinds het voorseizoen zeg ik al dat het een kwestie van tijd is voordat Mercedes weer de boel op orde heeft. Dat zien we nu gebeuren. Ik denk dat het karakter van de baan ook in hun voordeel werkt. Maar je ziet ook dat ze de problemen onder controle krijgen. Ze zien er in Miami competitief uit."