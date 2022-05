Marko geeft bestaan clausules contract Verstappen toe: "Moet er wel veel mis gaan"

Max Verstappen is al zijn gehele Formule 1-loopbaan actief voor de teams van Red Bull. Sinds 2016 rijdt hij voor het grote Red Bull Racing en die samenwerking verloopt uiterst succesvol. De Nederlander werd vorig seizoen voor het eerst wereldkampioen en verklaarde toen nog maar eens zijn liefde voor het team.

Voorafgaand het huidige seizoen tekenden Verstappen ook nog een vernieuwd megacontract bij de Oostenrijkse renstal. De Nederlandse coureur is tot en met 2028 verbonden aan het team en gaat zeer veel geld verdienen dankzij dit nieuwe contract. Het is vrijwel zeker dat de Nederlander tot die tijd nog meer successen gaat boeken voor Red Bull, toch is het mogelijk dat hij in de tussentijd zijn koffers pakt.

Red Bull-adviseur Helmut Marko geeft namelijk eerlijk toe dat er enkele clausules in het contract zijn opgenomen. Maar tegenover F1-Insider laat de Oostenrijker weten zich geen zorgen te maken: "Er zijn een paar performance-gerelateerde clausules in zijn contract. Deze geven hem in principe de ruimte om ons team Red Bull Racing te verlaten. Dan zou er intern een heleboel moeten gebeuren en mis moeten gaan. Maar Max is nog altijd geen fan van Mercedes."