Verstappen kijkt uit naar Miami: "Denk dat dit weekend te gek gaat worden!"

Dit weekend staat de vijfde Grand Prix van het seizoen op het programma. De heren coureurs komen voor het eerst in actie op het gloednieuwe circuit in de beroemde stad Miami. Het is de eerste van de twee Amerikaanse races van het seizoen. De coureurs kijken er in ieder geval naar uit.

Max Verstappen arriveert in Miami als de man in vorm. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing was twee weken terug in Imola zeer succesvol. Verstappen won in Italië de sprint en de race, daarnaast veroverde hij daar ook de pole position. Nu gaat Verstappen wederom op jacht naar successen, op een baan die nieuw is voor iedereen.

Simulator

De Nederlander heeft er in ieder geval zeer veel zin in. Verstappen heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op het aankomende weekend en spreekt zich uit tegenover zijn eigen site: "Ik denk dat dit weekend te gek gaat worden! Ik kijk ernaar uit om te racen in Miami. Ik heb de baan op de simulator gereden en we hebben zoveel mogelijk geoefend en ons voorbereid, dat zonder dat we de baan in het echt hebben kunnen bezoeken."

Populairder

De Amerikaanse races kunnen Verstappen wel bekoren. De Nederlander is dan ook, net als veel van zijn collega's, blij met het succes in de VS: "Ik vind het altijd al gaaf om in Austin te racen en het is mooi dat we nu ook in een andere staat rijden. Het is super om te zien dat de sport hard groeit in de Verenigde Staten. De Formule 1 en de teams werken er hard aan om de sport hier te promoten. We hebben steeds meer races dus het wordt stapje voor stapje populairder. Ik denk daarnaast dat het ook helpt dat de auto's elkaar makkelijker kunnen volgen en inhalen, ook strijden er meer teams voor de winst. Ik denk dat dit belangrijk is voor de fans."

Fans

Verstappen kan in ieder geval haast niet wachten om achter het stuur te kruipen. De Nederlander heeft zin in het weekend en hij is zeker niet de enige: "Ik hoop echt dat dit een spannend weekend gaan worden. Miami is daarnaast ook echt een gave stad en ik vind het een heel erg interessante locatie voor een Grand Prix. Ik denk dan ook dat de coureurs niet alleen enthousiast zijn, maar ook de fans."