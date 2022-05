Red Bull wil nieuwe windtunnel bouwen

Het team van Red Bull Racing is momenteel één van de sterkste teams van de Formule 1. Toch wil de Oostenrijkse renstal niet stil gaan zitten en zoekt men naar manieren om aan de kop van het veld te blijven. Men wil nu dan ook aan de bouw van een nieuw belangrijk element beginnen.

De Formule 1 en de FIA willen vanaf 2030 de welbekende windtunnels in de ban doen. In plaats daarvan wil men dat de teams gaan werken met zogenaamde CFD-modellen. Toch houden die plannen de teams niet tegen om fors te investeren in gloednieuwe windtunnels, ook Red Bull lijkt er nu werk van te gaan maken. Red Bull wil namelijk op het hoofdkantoor in het Britse Milton Keynes een nieuwe windtunnel bouwen.

In 2024 moet de nieuwe windtunnel er staan. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigd dat men bezig is met de plannen. Tegenover Auto, Motor und Sport is de Oostenrijker zeer duidelijk: "Momenteel bevinden wij ons in de fase om overal toestemming voor te krijgen." Ook Red Bull-ontwerper Adrian Newey beaamt dat het belangrijk is. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Het duurt nogal lang voordat we de gewenste windsnelheid hebben bereikt. Dat kost een aanzienlijk deel van onze windtunnel tijd waar we recht op hebben."