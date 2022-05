Steiner verklaart tegenvallende Schumacher: "Inhalen is nieuw voor hem"

Het team van Haas was vorig seizoen overduidelijk het lelijk eendje van het Formule 1-veld. De Amerikaanse renstal reed hopeloos achteraan en punten waren een illusie. Dit seizoen is alles echter anders, de nieuwe Haas is competitief en punten zijn veel vaker een mogelijkheid.

Comeback kid Kevin Magnussen trekt vooralsnog de kar bij Haas. Mick Schumacher was vorig seizoen overduidelijk de bovenliggende partij maar tegenover zijn nieuwe teamgenoot Magnussen moet hij het onderspit delven. Schumacher heeft nog geen puntje gescoord en heeft het overduidelijk moeilijk. In Imola begon hij op een kansrijke positie maar ging het bij de start al mis waardoor hij terugviel.

Inhalen

Haas-teambaas Günther Steiner maakt zich echter niet al te veel zorgen. De Italiaan denkt dat zijn jeugdige coureur nog het een en ander moet leren. Tegenover Die Welt is Steiner glashelder: "Mick moet leren om vooraan te rijden. Ik heb tegen hem gezegd: hoe hoger je komt, hoe dunner de lucht daar is."

Steiner ziet de worsteling van Schumacher dan ook als een gevolg van het lastige debuutseizoen van de Duitser. Maar Steiner denkt dat het uiteindelijk allemaal gaat goed komen voor de voormalig Formule 2-kampioen: "Het is nieuw voor hem om de auto te gebruiken voor een inhaalactie. Vorig seizoen reden we ver achter de anderen dus had hij bijna geen kans om iemand in te halen. Maar hij wil beter worden en hij investeert er dan ook heel erg veel tijd in."