Marko ziet zwakke punten van Ferrari: "Ze maken fouten onder druk"

Red Bull Racing nam afgelopen weekend sportieve wraak na een listige seizoenstart. De Oostenrijkse renstal kon immers het tempo van Ferrari wel aardig bijhouden maar de betrouwbaarheid was niet op orde. Max Verstappen viel tweemaal uit en alle alarmbellen gingen af. Het team stond echter op en was afgelopen weekend enorm sterk.

Verstappen pakte immers de pole position, won de sprint en won op de zondag de race. Hij zag ook nog eens dat zijn teamgenoot Sergio Perez ook goed voor de dag kwam. De Mexicaan werd derde in de sprint en kwam als tweede over de finish in de race. Rivaal Ferrari kende de nodige problemen in Imola en Red Bull liep dan ook flink in.

Spannend

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet nog volop kansen om de Italianen uit te dagen. De Oostenrijkse adviseur spreekt zich zeer duidelijk uit in gesprek met Sky Sports: "Er komen nog heel erg veel races aan en we weten van ons zelf dat ons pakket heel erg sterk is. Dit kampioenschap wordt heel erg spannend! Hopelijk komt het net als vorig jaar aan op de laatste race van het seizoen!"

Fouten

Marko is vol van vertrouwen, hij denkt zelfs dat zijn renstal een groot voordeel heeft ten opzichte van Ferrari. De Oostenrijker ziet het nogal zonnig in: "Ik denk niet dat Ferrari ons kan gaan bijhouden en de auto kan ontwikkelen op dezelfde snelheid als ons. Bovendien maken ze fouten onder druk. We zagen het afgelopen weekend, Sainz in de kwalificatie en Leclerc in de race. Toch is de strijd tussen ons en Ferrari positief en vriendelijk."