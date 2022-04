Newey verwacht 'Mercedes-duel' met Ferrari

Het team van Red Bull Racing kende in Imola een zeer sterk weekend. De Oostenrijkse renstal sloeg toe op Italiaanse bodem en deelde daarmee een gevoelige tik aan concurrent Ferrari. De opgeleefde ploeg sloeg in Imola een modderfiguur, Sainz viel ongelukkig uit en Leclerc spinde en verloor punten.

Red Bull kon via Max Verstappen en Sergio Perez toeslaan. Verstappen won zowel de race als de sprint en pakte daarmee een kruiwagen vol punten. Perez deelde ook mee in de monsterscore, de Mexicaan werd derde in de sprint en maakte het feest op zondag compleet door de tweede plaats te pakken. Een dag eerder was hij ook al succesvol en pakte hij de derde plaats in de sprint.

Bij Red Bull Racing verwacht men niet elk weekend zo'n enorme overheersing. Men ziet overeenkomsten met de strijd van vorig seizoen. Red Bull-topontwerper Adrian Newey spreekt zich uit in de F1 Nation Podcast: "We hadden hier de snelste auto maar in Melbourne was dat zeker niet het geval. Ik denk dat het net zo wordt als vorig jaar tussen ons en Mercedes. Sommige circuits zullen onze auto beter liggen en andere circuits liggen andere teams beter. Het is niet te voorspellen."

Budgetplafond

Newey weet ook dat het zeer belangrijk is om de auto te blijven ontwikkelen. De Brit ziet echter wel wat beren op de weg bij deze belangrijke stappen: "Ontwikkeling is zeker weten belangrijk maar de andere belangrijke factor dit jaar is het budgetplafond. Dat betekent dat we moeten ontwikkelen binnen de restricties. Dus misschien kiezen we ervoor om wat langer te wachten met updates en proberen we eerst het pakket op te bouwen. We kunnen het ons niet meer veroorloven om elke race wat te doen."