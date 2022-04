Ralf Schumacher kritisch op neefje Mick: "Dit mag gewoon niet meer gebeuren"

Het team van Haas was vorig seizoen de drager van de rode lantaarn in de Formule 1 maar dit seizoen is alles anders. De Amerikaanse renstal is volledig opgeleefd en ook in Imola ging het weer op rolletjes voor het team. Kevin Magnussen bezorgde het team weer enkele kostbare punten.

Teammaat Mick Schumacher wacht ondertussen nog steeds op zijn eerste paar punten. De talentvolle Duitser eindigde de sprint op kansrijke positie en mocht de race middenin het veld beginnen. Bij de start ging het echter mis waardoor hij zichzelf terug vond in op een kansloze positie en was veroordeeld toch een race in het achterveld. Hij kwam uiteindelijk kleurloos als zeventiende over de lijn. Zijn teamgenoot Magnussen werd negende.

Zwak

Schumachers oom Ralf staat bekend om zijn stevige kritieken. De voormalig coureur is dit maal verrassend kritisch op zijn eigen neef. De Sky Sports-analist wordt geciteerd door Motorsport.com: "Voor Mick was er absoluut meer mogelijk. Het was over het algemeen een zwak weekend van hem. Dat kan echter ook weer snel gaan veranderen. Vettel liet dat zien. In Australië ging er heel erg veel mis maar in Imola ging alles goed. Mick moet daar een voorbeeld aan nemen. Toen het droog was ging het goed en de sprint was geweldig. In de race maakte hij echter teveel fouten en dat mag niet gebeuren."

Start

Toch neemt Ralf Schumacher zijn neefje niet alle fouten kwalijk. De start van de Grand Prix vond immers plaats onder nogal natte omstandigheden. "In de regenachtige omstandigheden is starten lastig en dan kan het natuurlijk zomaar gebeuren dat je van de baan glijdt. Zelfs Daniel Ricciardo had daar problemen mee en het had echt iedereen kunnen gebeuren. Maar daarna maakte hij een tweede fout en dat is teveel. Dit mag gewoon niet meer gebeuren. Hij moet dit gehele weekend nog eens goed doornemen. Nu moet hij deze ervaringen meenemen en het beter gaan doen. In de aankomende races moet hij echt voor Magnussen gaan eindigen."