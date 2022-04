Marko toont zich strijdvaardig: "Als we ons pakket op orde hebben zijn we er"

Het team van Red Bull Racing kende een lastige seizoenstart. Dit weekend zorgde de Grand Prix van Emilia Romagna echter voor een ommekeer. Max Verstappen domineerde op het legendarische circuit van Imola en men kon meermaals juichen. Ook teamgenoot Sergio Perez kende een perfect weekend.

Red Bull heeft in het Italiaanse weekend het gat op grote rivaal Ferrari significant verkleind. Verstappen was op vrijdag direct succesvol toen hij in een natte kwalificatie de pole position pakte. Op de zaterdag volgde gelijk de eerste grote hoeveelheid punten toen Verstappen de sprint won. Teammaat Perez werd derde en bezorgde zijn team een berg punten. Op zondag volgde de kers op de taart toen Verstappen won voor Perez.

Belangrijk

Bij Red Bull was men in de wolken met de successen op Italiaanse bodem. Het voelde als sportieve revanche na de lastige eerste paar races. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich enthousiast uit tegenover Sky Sports: "Dit was op motorisch gebied heel erg belangrijk na de races in Australië en Bahrein. Het was ook eindelijk weer een 1-2, de laatste was in Maleisië 2016 dus het werd tijd. Voor het moraal is deze overwinning echt meer dan belangrijk."

Pakket

De successen van Verstappen en Perez geven de burger moed. Ook Marko ziet dat de zon weer gaat schijnen voor zijn team. De Oostenrijker verwacht zelfs nog veel meer grote prestaties van zijn coureurs: "Het laat zien dat wij competitief zijn. Als we ons pakket in orde hebben dan zijn we er. Ik bedoel, Verstappen is twee keer 18 punten verloren. Hij zou anders zeer simpel aan kop liggen. Maar er komen nog zoveel races aan en het is belangrijk dat we weten dat we een enorm sterk pakket hebben."