Gasly had geen plezier in gevecht met Hamilton: "Was één lange trein"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is vooralsnog bezig aan een rampzalig seizoen. De Britse Mercedes-coureur beleefde in Imola zijn slechtste weekend van het seizoen tot nu toe. Voor het eerst in 2022 scoorde hij geen enkel punt, daarnaast bereikte in zowel de kwalificatie, sprint en race niet één keer de top tien.

Hamilton moest van ver komen in de race, net als zijn teamgenoot George Russell. De jonge Brit slaagde er wel in om naar voren te komen, hij werd vierde. Hamilton reed op zijn beurt een frustrerende race en werd als dertiende geklasseerd. De zevenvoudig wereldkampioen zijn het grootste gedeelte van de race muurvast achter Pierre Gasly. Hamilton kwam de AlphaTauri-coureur maar niet voorbij.

Trein

Gasly zat op zijn beurt weer klem vast achter de Williams van Alexander Albon. De Fransman kon geen enkel moment genieten van de strijd en was ook gefrustreerd. Hij werd twaalfde en daar kan hij ook niets voor kopen. Gasly sprak zich uit tegenover Motorsport.com: "In de race gebeurde er eigenlijk niets meer dan dit gevecht. Hamilton zat klem achter mij en ik zat vast achter die Williams. Daarvoor reed dan ook weer een auto. Dit was één lange trein. Dit was geen mooi stukje autoracen, dit was heel frustrerend. Zelfs met de DRS kon ik geen enkele fatsoenlijke aanval inzetten. Door een foutje in de kwalificatie startten we achteraan. Daarvoor hebben wij de prijs betaald."

Monaco

De Franse coureur wilde zelf graag Albon voorbij steken maar hij slaagde niet in zijn opzet. Gasly had daarnaast ook niet al te veel moeite met de dringende Hamilton in zijn achteruitkijkspiegels. "Ik ga niet zeggen dat hij eenvoudig was. Maar ik zou ook niet zeggen dat het echt heel erg moeilijk was."

Het was niet de eerste keer dat Gasly een haastige Hamilton achter zich had zitten. Afgelopen seizoen zat Hamilton in Monaco compleet klem achter de talentvolle Fransman. Gasly kan wel om de toestand lachen: "Het is enorm balen voor hem. Schijnbaar komt hij elke keer achter mij te rijden op de circuit waar inhalen nogal moeilijk is. Ik denk dat ik net zo gefrustreerd ben als hij is. Zelfs met het gebruik van de DRS was het haast onmogelijk om iemand hier in te halen."