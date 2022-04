Balende Hamilton goudeerlijk: "Ik doe niet meer mee voor de titel"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was de grote verliezer van de Grand Prix van Emilia Romagna. De Britse Mercedes-coureur begon de race al op een kansloze positie en eindigde voor het eerst in dit seizoen niet in de punten. Na afloop was de teleurstelling echt reusachtig bij de Brit.

Hamilton werd in Imola als dertiende geklasseerd en daar kan hij helemaal niets mee. De Brit zat vrijwel de gehele wedstrijd muurvast achter de AlphaTauri van Pierre Gasly. De zevenvoudig wereldkampioen probeerde meermaals de Fransman in te halen maar alle pogingen waren tevergeefs. Tot overmaat van ramp kende zijn teamgenoot George Russell wel een goede race, hij werd vierde.

DRS

Geruime tijd kregen de coureurs geen DRS. De race was in natte omstandigheden begonnen en daardoor vond de wedstrijdleiding het geen goed idee. Toen de DRS eenmaal werd geactiveerd kon Hamilton alsnog niet Gasly voorbij steken. Met een eerdere poging met DRS was hij er misschien wel langs gekomen. Tegenover Sky Sports spreekt de enorm teleurgestelde Hamilton zich uit: "Ik weet niet of dat had geholpen om eerlijk te zijn. Ik denk niet dat het veel verschil had gemaakt. Het is in ieder geval een weekend om snel te vergeten."

Koelkast

Voorafgaand het seizoen had Hamilton nog goede hoop in het behalen van een recordbrekend achtste wereldtitel in 2022. Na de eerste vier races kunnen die dromen de koelkast in. De Brit is duidelijk: "Ik doe niet meer mee voor het wereldkampioenschap, daar bestaat echt geen twijfel over. Ik blijf zo hard werken als ik maar kan. Ik moet proberen om alles weer voor elkaar te krijgen."