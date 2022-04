Norris kan leven met vijfde plek: "Red Bull & Ferrari waren te snel"

Lando Norris begon de sprint in Imola als derde en leek zijn blik vooral naar voren te willen richten. De Britse McLaren-coureur kende een goede start maar moest uiteindelijk toch in zijn spiegels gaan kijken. Hij kon zich niet meten aan het niveau van de concurrentie en nam genoegen met de vijfde plaats.

Norris kon geruime tijd de derde plaats vasthouden maar Carlos Sainz en Sergio Perez vlogen door het veld heen. Met nog een aantal rondjes voor de boeg moest hij Perez voorbij laten gaan. Even later kwam zijn oude maatje Sainz ook langszij en kwam Norris als vijfde over de streep in de Italiaanse sprint.

Te snel

Na afloop van de sprint toonde de jonge Brit zich zeer realistisch. Hij had genoten van zijn race maar geeft eerlijk toe dat het niet beter kon. Tegenover Sky Sports sprak hij zich uit over zijn sprint: "Ik ben zo blij als ik maar kan zijn. Het maakt niet uit of dit de beste rit in de wereld was, ik denk dat er niet meer in zat vandaag. We hebben het best mogelijke gedaan vandaag en we hebben iedereen verslagen die we konden verslaan. Red Bull en Ferrari waren gewoon veel te snel. Ik kan niet racen tegenover hen, ik probeerde het maar dat kostte mij m'n banden. Ik kwam 1,5 seconden tekort."

Gok

Norris was niet de enige die wat probleempjes had met zijn banden. De Brit begon de race op de zachte band terwijl een enkele concurrent het probeerde op de mediums. Norris geeft toe dat het een soort gokspelletje was: "Het was zeker lastiger om te bepalen welke banden het best zouden zijn. Er startte er een paar op de medium, maar wij maakten de juiste beslissing. Maar het was eigenlijk een gok omdat we minder informatie tot onze beschikking hadden."