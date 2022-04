Bottas krijgt nieuwe survival cell in aanloop naar sprint

Valtteri Bottas kent vooralsnog een redelijk lastige zaterdag in Imola. De Finse Alfa Romeo-coureur moest gisteren zijn bolide aan de kant zetten tijdens het laatste deel van de kwalificatie, Tijdens de tweede vrije training stond hij de gehele sessie in de pitbox en de problemen waren zelfs nog groter.

Alfa Romeo heeft namelijk de survival cell van de wagen van Bottas vervangen. Het Zwitserse team had een schriftelijk verzoek gedaan bij de technische delegatie van de FIA. Alfa Romeo kreeg toestemming van Jo Bauer om de survival cell te vervangen en de Fin krijgt dan ook geen straf met het oog op de sprint van vanmiddag.

Ook Esteban Ocon had gisteren problemen tijdens de kwalificatie. De Franse Alpine-coureur kwam verrassend niet door het eerste kwalificatiedeel heen en het was duidelijk dat er iets niet aan de haak was. Uit de documenten van de FIA blijkt dat de Alpine-coureur nieuwe componenten aan zijn versnellingsbak heeft gekregen voor de rest van het weekend in Imola.