Magnussen grapt na over slippertje: "Ik had geen talent meer"

P4 in de natte kwalificatie van de Grand Prix van Imola was voor Kevin Magnussen een sensationeel resultaat, maar de Deen kroop tijdens de sessie wel door het oog van de naald.

"Ik had geen talent meer!", zei Magnussen na zijn uitstapje in de grindbak in Q2. De Deen spinde en miste op een haar na de muur bij Acque Minerali (bocht 11-12). “Ik dacht dat de kwalificatie voorbij was", vervolgt de Haas F1-coureur tegenover Formula1.com. "Ik raakte de witte lijn aan en toen was hij weg, en ik dacht dat ik de muur zou raken."

Magnussen vervolgt: "Ik ging toen het grind in en remde behoorlijk af, dus ik realiseerde me dat ik de anti-stall zag, de koppeling intrapte terwijl ik nog achteruit reed en toen net genoeg gas gaf om op die ontsnappingsweg te komen."

Deze Houdini-act hield Magnussen in leven. Hij kon uiteindelijk doorstoten naar Q3 en pakte daar verrassend de vierde plek. De Deen blikte nogmaals uitgebreid terug op deze sensationele prestatie. "Ja, gelukkig! Ik ben supertevreden", ging hij verder. "Het is weer een ongelooflijk resultaat voor ons. De auto was gewoon geweldig, zo snel en een genot om te rijden - zo trots op het team."

Magnussen droomt van podium

Op zaterdag staat de sprintrace op het programma met een vracht aan punten voor het grijpen. "Het wordt droog, zo lijkt het. Het is niet gemakkelijk om in te halen op dit circuit, dus ik hoop dat ik in de top acht kan blijven en wat punten kan pakken", legde de Deen uit. "Ik wil in een goede positie starten voor de race op zondag", voegde hij eraan toe.

Toch blijft Magnussen realistisch. “We staan ​​op P4. Op het droge denk ik niet dat we snel genoeg zijn voor P4, maar het is een lastige baan om in te halen, dus als ik de eerste ronde P4 kan vasthouden, is dat super. Als ik daarna een of twee posities verlies, weet je, krijgen we nog steeds punten en een geweldige positie voor zondag", mijmerde de 29-jarige.

“Natuurlijk wil ik altijd hoger eindigen dan de vierde plaats, maar we moeten ook realistisch en slim zijn. Ik heb het gevoel dat ik wil pushen, ik ben nu zo dicht bij de top ... Je kunt winnen vanaf P4! Maar daar zijn we niet snel genoeg voor.

"We bevinden ons in een andere strijd, we moeten onthouden wat we proberen te doen en op een slimme manier profiteren van dit geweldige resultaat."