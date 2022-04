Magnussen juicht na vierde plek: "Dit is echt fantastisch!"

De kwalificatie in Imola werd gekenmerkt door incidenten, regen en verrassingen. De kwalificatie kende vijf (!) rode vlaggen, drie daarvan werden gezwaaid in het derde deel van de sessie. Kevin Magnussen veroorzaakte de eerste maar de rode vlag leek nogal voorbarig te zijn, de Deen kon namelijk gewoon doorrijden.

Magnussen was van de baan gespind maar had zijn bolide aan de praat gehouden. Hierdoor was hij in staat de grindbak te verlaten. Terwijl hij voorzichtig zijn wagen uit het grind manoeuvreerde besloot de wedstrijdleider een vreemde code rood uit te rollen. De Haas-coureur kon echter zijn weg vervolgen en kwalificeerde zich als vierde.

Cool

Het was een reusachtig resultaat voor de Deen die zelf weer buiten zichzelf van vreugde was. De comeback kid leeft daardoor weer in een droom. Bij Sky Sports was hij enthousiast: " Dit is echt fantastisch! Het is nog steeds onverwachts, zelfs na die superraces in Bahrein en Jeddah. Het is zó cool dat we op deze positie staan en kunnen vechten met de auto's voor ons. We zijn wel sterker in de regen dan in de droogte."

Controle

Magnussens superresultaat kwam uit de lucht vallen, al helemaal na de spin eerder in Q3. De Deen zag het zelf ook niet helemaal aankomen. Hij kon lachend terug kijken op zijn spin: "Terwijl ik spinde zag ik dat hij in de anti-stall schoot. Ik wist dat als ik dan zou stoppen ik niet verder kon gaan. Ik moest hem dus uit de anti-stall halen en het gas indrukken. Ik had geen idee waar ik was, ik had gewoon de controle weer nodig."