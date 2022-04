Marko looft Ferrari: "Compleet andere relatie dan met Mercedes"

Max Verstappen kroonde zich vorig seizoen tot wereldkampioen na een reusachtig duel met rivaal Lewis Hamilton. Dit jaar wil de Nederlandse Red Bull-coureur zijn titel vanzelfsprekend prolongeren maar dat plan loopt niet bepaald naar wens. Verstappen viel dit seizoen immers al twee keer op pijnlijke wijze uit.

Toch toonde de Nederlander zich dit seizoen strijdbaar. Tijdens de seizoensopener in Bahrein en de Saoedische Grand Prix vocht Verstappen namelijk een prachtig duel uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De twee talentvolle coureurs duelleerden op het scherpst van de snede maar het was overduidelijk respectvoller dan het kampioensduel van 2021. De fans smullen van dit nieuwe duel.

Hamilton

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko geniet met volle teugen van de strijd tussen de twee coureurs. De Oostenrijker ziet echter wel grote verschillen met het hedendaagse duel en de titelstrijd van vorig jaar. Tegenover ORF is Marko glashelder: "Voor Lewis Hamilton was het vorig jaar een duel met een andere generatie. Het was een duel op een heel, heel erg hoog niveau. Daarnaast was het ook op emotioneel gebied heel zwaar voor hem."

Sportief

Anno 2022 ziet de ervaren Marko echter een nieuw duel. De twee coureurs kennen elkaar al sinds hun jeugd en dat stralen hun duels uit: "Leclerc en Verstappen zijn van dezelfde generatie en er waren al felle gevechten toen ze in de karts reden. Het is nu een compleet andere sfeer met Ferrari, ze zijn gepassioneerd en sportiever. Een compleet andere relatie dan met Mercedes. Het is waarschijnlijk ook beter voor de explosiviteit van de sport en de sportieve kant. Er is tevens meer respect voor elkaar."