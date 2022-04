Steiner opvallend positief over sprints: "Goed voor kampioenschap"

Aankomend weekend keert de Formule 1 terug op de historische grond van Imola. Het belooft een spectaculair weekend te worden aangezien men weer een sprintweekend voor de boeg heeft. Dat betekent dat er een kwalificatie volgt op vrijdag, een sprint op de zaterdag en zondag gewoon een race.

Het zal voor alle teams weer eventjes wennen worden want de voorbereidingstijd is nihil. Voorafgaand de kwalificatie is er op vrijdag namelijk nog wel een vrije training. In deze sessie van een uurtje moeten de teams zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen en het weer lijkt ook nog eens een rol te gaan spelen.

Haas-teambaas Günther Steiner heeft in ieder geval zin in het weekend. De goedlachse Italiaan is tevreden met de seizoenstart van zijn renstal en kijkt uit naar de sprint. In een vooruitblik van zijn team is hij positief: "Het wordt zeker een uitdaging want we hebben maar één training om een goede set-up te vinden. Met de problemen en de geringe ervaring met deze auto zal het niet makkelijk worden. Dat geldt echter voor iedereen en degene die alles het beste voor elkaar heeft zal de beste zijn. Ik denk dat deze sprints goed zijn voor het kampioenschap en ik kijk er naar uit."