Marko maakt zich geen zorgen: "Honda heeft gezegd dat de problemen over zijn"

Max Verstappen is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Nederlandse regerend wereldkampioen viel immers in twee van de eerste drie races uit. Hij moet toezien hoe concurrent Charles Leclerc zijn voorsprong flink uitbouwt en die achterstand is lastig te overbruggen.

Verstappens team Red Bull Racing kan het tempo van Leclercs team Ferrari wel aardig bijhouden. Door de uitvalbeurten in Bahrein en Australië is het gat echter al zeer groot en het begint dan ook een lastig verhaal te worden. Toch heerst er langzamerhand optimisme omdat de problemen langzamerhand verleden tijd beginnen te worden voor de Oostenrijkse renstal.

Leclerc

Red Bulls topadviseur Helmut Marko denkt namelijk dat men op de juiste weg is. De Oostenrijker maakt zich heus nog wel zorgen. In gesprek met zijn landgenoten van ORF is hij duidelijk over hetgeen waar hij zich het meeste zorgen over maakt: "Dat is zeker de betrouwbaarheid. We hebben nogal wat moeten incasseren en we liggen nu aardig achter op Charles Leclerc. Wij hebben daarnaast wel snel op de zaken ingespeeld."

Red Bull had daarnaast wel het probleem dat de oorzaak van de uitvalbeurten elke keer ergens anders lag. Marko weet echter zeker dat deze problemen allemaal niet meer aan de orde zijn. Hij heeft namelijk goed nieuws ontvangen uit Japan: "De problemen in Bahrein waren anders dan de problemen in Melbourne en anders dan de probleempjes van de wintertest. Maar Honda heeft gezegd dat we erop mogen rekenen dat de problemen voor de aankomende race zijn verholpen."