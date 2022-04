Marko was bang voor vertrek Verstappen

Helmut Marko heeft er geen spijt van dat het nieuwe Red Bull-contract van Max Verstappen het meest lucratieve contract in de geschiedenis van de Formule 1 zou kunnen zijn.

Sommigen experts in de F1-paddock denken dat de Nederlander nu zelfs meer betaald krijgt dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

In gesprek met het tijdschrift Formule 1 zei Marko: "Ik weet niet of dat waar is, want ik ken het contract van Hamilton niet. Maar het lijkt me normaal dat Max meer gaat verdienen als wereldkampioen."

"Ik ben trots op wat Max heeft bereikt. Het bevestigt dat het destijds de juiste keuze was om hem naar de Formule 1 te halen. En het heeft ook alle scepsis die er in het begin was tot zwijgen gebracht."

Marko zei dat het eenvoudig was om met Verstappen, zijn vader en manager tot een verlenging te komen. "We hoefden alleen de jaren te veranderen voor het nieuwe contract."

Marko gaf ook toe opgelucht te zijn toen de 24-jarige Nederlander zijn handtekening onder het contract zette: "Een beetje, ja. Op de lange termijn, toen we hem geen kampioenschapsauto konden geven, was ik bang dat hij ergens anders heen zou gaan."