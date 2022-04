Magnussen droomt van podium: "Niet onrealistisch"

Kevin Magnussen is één van de smaakmakers van het huidige Formule 1-seizoen. De Deense coureur was eigenlijk van plan om in de endurance-racerij te gaan rijden maar werd last minute gecontracteerd als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin. Bij het team van Haas gaat het Magnussen vooralsnog voor de wind.

Het team van Haas was jarenlang het lelijke eendje van het Formule 1-veld, vorig seizoen reden ze stijf achteraan en waren punten een illusie. Dit jaar is alles ander en was Magnussen direct bij de eerste race in Bahrein succesvol, ook in Saoedi-Arabië pakte hij punten. Afgelopen weekend bleef hij puntloos maar men is vast en zeker nog tevreden.

Dromen

Magnussen zelf is in ieder geval zeer in zijn nopjes met zijn succesvolle comeback-races. De Deen durft steeds meer en meer te dromen van grotere successen. Hij was te gast in de podcast Beyond the Grid en daar deelde hij zijn podium-ambities: "Ik denk er echt veel aan. Wij zijn volop in gevecht om het beste team te worden achter de drie topteams. Dan ben je de zevende auto op de grid en dan zijn er niet veel auto's met problemen nodig voor een podiumplaats."

Pure snelheid

De ambities van de Deen klinken wat megalomaan maar hij heeft er goed over nagedacht. Hij weet dat er in de Formule 1 altijd veel mogelijk is: "Aan het begin van het seizoen stond Mercedes soms niet zover voor ons. Er is dus niet veel geluk nodig voor een podium. Op pure snelheid kunnen we het podium niet bereiken. Maar vorig jaar stonden er ook veel teams op het podium die daar normaliter niet stonden. Het is niet onrealistisch om er van te dromen."