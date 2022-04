Hamilton deelt liefde voor Brazilië: "Ik wacht op mijn paspoort"

Lewis Hamilton is één van de meest succesvolle coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. Ondanks zijn veelbesproken duel met Max Verstappen vorig seizoen is de Brit nog steeds zeer populair. Niet alleen in zijn moederland heeft hij heel supporters, ook in andere landen krijgt hij de handen op elkaar.

Hamiltons populariteit is in Brazilië bijvoorbeeld nog steeds reusachtig. De Mercedes-coureur heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij een enorme fan is van Ayrton Senna en daarnaast wapperde hij meermaals met de Braziliaanse vlag. Deze week was hij in Sao Paulo om te spreken op een evenement.

Kerst

De Brit liet op het evenement nogmaals weten enorm fan te zijn van het reusachtige land op het Zuid-Amerikaanse continent. Hij wil graag vaker in het land zijn. Hij wordt geciteerd door Reuters: "Ik wil meer tijd doorbrengen in Brazilië, dit land heeft zo'n mooie cultuur. Ik ben alleen nog maar in Rio en Sao Paulo geweest maar ik wil graag terugkomen met Kerstmis of nieuw jaar of tijdens iets anders."

Ereburger

Er gaan in Brazilië zelfs stemmen op om Hamilton ereburger van het land te maken. Hamilton geeft aan dat hij het een hele eer vindt. Op het evenement sprak hij er met een knipoog over: "Neymar en professioneel surfer Gabriel Medina nodigen mij elk jaar weer uit. Ik heb echter nooit de kans gehad om langs te komen hier in dit land. Ik wacht af tot ik een Braziliaans paspoort krijg!"