Marko deelt oorzaak uitvalbeurt Verstappen: "Het is zeer complex"

Max Verstappen leek afgelopen weekend op weg naar een aardige tweede plaats in de Australische Grand Prix. Het was overduidelijk dat de Nederlander raceleider Charles Leclerc niet kon aanvallen en daarom leek de tweede plaats het hoogst haalbare. Het lot besliste echter anders en de Nederlander viel wederom uit.

Verstappen moest zijn Red Bull-bolide weer aan de kant van de baan parkeren. De Nederlander liet over de boordradio weten dat hij iets vreemds rook. Zijn team gaf aan dat hij zo snel mogelijk zijn wagen aan de kant moest parkeren en dan het liefst in de buurt van een brandblusser. Deze was dan ook nodig want Verstappen moest de marshalls de nodige bluswerkzaamheden laten uitvoeren.

Bahrein

Het was in Australië niet direct duidelijk wat de oorzaak was van het uitvallen van de regerend wereldkampioen. Het was wel duidelijk dat er veel benzine lekte en de gedachten gingen direct uit naar Verstappens uitvalbeurt in Bahrein. Daar viel de Nederlander immers uit met een probleem aan het brandstofsysteem.

Complex

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet inmiddels wat er aan de hand was in Melbourne. De Oostenrijkse adviseur wilde tegenover Speedweek opvallend genoeg niet in details treden. Hij sprak zich wel veelzeggend uit: "Het was een ander probleem dan het probleem dat we in Bahrein hadden bij de vorige uitvalbeurt. Inmiddels hebben we de oorzaak van het benzinelek bij de auto van Max Verstappen kunnen achterhalen. De zaak is alleen wel zeer complex."