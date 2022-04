Pirelli verrast door strategie Albon: "Opmerkelijke aanpak"

Alexander Albon pakte afgelopen weekend in Australië zijn eerste punt van het huidige seizoen. De Thaise Brit van Williams deed dat op zeer spectaculaire wijze, hij startte de race vanaf de laatste plaats nadat hij uit de kwalificatie-uitslag was geschrapt omdat hij te weinig brandstof in zijn Williams had zitten.

Albon begon de wedstrijd dus vanaf de allerlaatste startplek en zijn team Williams had een slimme strategie bedacht. De Thai startte de race op de harde band en hij bleef lange tijd buiten. Terwijl zijn collega's de pitstraat opzochten om van banden te wisselen deed Albon alsof zijn neus bloedde. In de allerlaatste ronde kwam hij alsnog naar binnen en reed hij naar de tiende plaats.

Bandenwarmers

Bij bandenleverancier Pirelli vielen ze haast van hun stoel van verbazing. Topman Mario Isola spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Williams was in staat om de banden optimaal te benutten en dat deden ze met een goede snelheid. Dit is echt belangrijke informatie. Met de lagere temperaturen van de bandenwarmers en de nieuwe compounds is de opwarming van de banden een potentieel probleem. De eerste rondjes naar een safety car zijn lastig omdat je de band op een juiste manier moet opwarmen. Het is echt heel opmerkelijk. Ik krab mijzelf achter de oren van hoe dit mogelijk is."

Opmerkelijk

Isola kan zich niet heugen dat een team een dergelijke strategie toepaste tijdens een race. De Italiaanse topman is dan ook nog steeds met complete stomheid geslagen: "Dit is de eerste keer in twaalf jaar dat ik zo'n situatie meemaak. Een situatie waarbij een auto vanaf de start de gehele race op dezelfde banden rijdt. Het is echt een opmerkelijke aanpak."