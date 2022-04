Magnussen baalt: "Alsof ik op eieren rond reed"

Het team van Haas begon het seizoen op formidabele wijze. De Amerikaanse renstal profiteerde van de uitmuntende snelheid van de teruggekeerde Kevin Magnussen. De Deense coureur pakte in zowel Bahrein als Saoedi-Arabië een flink aantal punten en hij kon zeer tevreden zijn met zijn comeback.

Afgelopen weekend vielen de prestaties in Australië echter nogal tegen. Magnussen en zijn teamgenoot Mick Schumacher kwamen het gehele weekend niet in de buurt van de punten. Het leek erop dat de Amerikaanse bolides veel langzamer waren dan voorheen. Magnussen kwam uiteindelijk op de veertiende positie over de streep en dat is vanzelfsprekend niet goed genoeg voor punten.

Eieren

Na de race was Magnussen zelf ook met stomheid geslagen. De Deen had op meer gehoopt en zijn ploeg had dan ook een alternatieve strategie uitgekozen. Tegenover Speedweek spreekt Magnussen zich uit: "Toen ik de baan op kwam voelde het alsof ik op eieren reed. We wilden wat risico's nemen door de racen te starten op de harde band maar de safety car zorgde ervoor dat ons voordeel verdween als sneeuw voor de zon."

Imola

Over anderhalve week krijgen Magnussen en co een nieuwe kans om op jacht te gaan naar punten. Dan staat er immers de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola op het programma. Magnussen kijkt er overduidelijk reikhalzend naar uit: "Ik weet haast wel zeker dat wij in Imola gewoon weer in de top tien kunnen finishen."