Marko trots op Perez: "Staat op gelijke voet met Max"

Het zijn momenteel zware tijden voor het team van Red Bull Racing. Het seizoen is niet bepaald goed begonnen voor de Oostenrijkse renstal. Regerend wereldkampioen Max Verstappen won weliswaar de Saoedische Grand Prix maar bij de andere twee races haalde hij de finish niet. In zowel Bahrein als Australië viel de Nederlander uit met problemen.

Het zorgt voor zorgen bij de Oostenrijkse renstal. Tweede coureur Sergio Perez viel bij de Grand Prix van Bahrein immers ook al uit met soortgelijke problemen. Verder is de Mexicaan vooral een lichtpuntje voor Red Bull Racing. Hij heeft nog geen slechte race gereden, pakte pole in Saoedi-Arabië en finishte keurig als tweede in Australië.

Geweldige race

Red Bull-topadviseur Helmut Marko is dan ook zeer te spreken over de prestaties van de ervaren Mexicaan. De Oostenrijkse adviseur spreekt zich duidelijk uit in gesprek met Motorsport Total: "Checo reed een geweldige race in Australië en hij staat dan ook op gelijke voet met Verstappen. Hij verloor bij de start dan wel een positie maar Lewis Hamilton had dan ook en sensationele start dit weekend."

Zaterdag

Perez lijkt een verbetering te hebben gemaakt ten opzichte van zijn eerste Red Bull-jaar. Vorig jaar was de Mexicaan soms nog wat grillig op de zaterdag waardoor hij niet in staat was Verstapen rugdekking te geven. Regelmatig moest Perez een inhaalrace rijden maar dit jaar is hij ook snel in de kwalificatie. Het stemt Marko tevreden: "Dat is precies wat wij verwachten van hem. We zijn echt heel erg blij dat hij als tweede is gefinisht."