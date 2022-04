Perez maakt zich zorgen om uitvalbeurt Verstappen

Het team van Red Bull Racing is één van de snelste teams van het veld. Toch is dat niet veel waard, Max Verstappen viel vandaag in Melbourne wederom uit. De regerend wereldkampioen viel bij de seizoensopener in Bahrein ook al uit en dus is zijn winstpartij in Jeddah vooralsnog zijn enige finish van het seizoen.

Verstappens teamgenoot Sergio Perez kwam in Melbourne als tweede over de streep. De Mexicaan hield op die manier de schade enigszins beperkt maar de sfeer was alsnog bedrukt. Beide Red Bulls lagen immers op podiumkoers totdat het noodlot toesloeg voor Verstappen. De oorzaak van Verstappens uitvallen is nog niet bekend maar het zorgt wel voor kopzorgen.

Zorg

Ondanks zijn tweede plaats, en zijn tweede puntenfinish op rij, maakt Perez zich ook redelijk wat zorgen in Melbourne. Op de persconferentie voor de top drie werd hij er achteraf naar gevraagd. De Mexicaan was duidelijk: "Het is zeker een reden tot zorg. We hebben nu al zeer veel punten verloren in de eerste drie races en dat kan veel gaan uitmaken aan het einde van het kampioenschap. We zijn er dus zeker van op de hoogte."

Oplossing

Perez is echter wel positief gestemd. De Mexicaanse coureur denkt dat zijn team uiteindelijk wel met een oplossing zal komen voor de problemen: "Het team in Milton Keynes en het team hier werken hard om een oplossing te vinden. We weten nog niet zeker waardoor Max vandaag uitviel. Dus ja, dat moeten we afwachten maar ik weet zeker dat we alles weer goed gaan krijgen. Hopelijk kunnen we weer op nul beginnen als we aankomen in Europa."