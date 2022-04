Marko onthult oorzaak uitvalbeurt Verstappen: "Er lekte benzine"

Red Bull Racing kwam in Melbourne van een koude kermis thuis. Max Verstappen reed lang stabiel rond op de tweede positie totdat het noodloot wederom toesloeg. In de 39ste ronde moest de regerend wereldkampioen zijn bolide naast de baan parkeren met onduidelijke problemen. Wel was duidelijk dat Verstappen wéér uitviel.

Het was de tweede uitvalbeurt van Verstappen in drie races. Tijdens de seizoensopener in Bahrein viel hij immers ook al uit terwijl hij in Saoedi-Arabië nog wist te winnen. Sergio Perez hield de schade voor de Oostenrijkse renstal nog redelijk beperkt door de race als tweede te finishen, ver achter winnaar Charles Leclerc.

Brandblusser

Verstappen en teambaas Christian Horner wisten niet wat de oorzaak was van de uitvalbeurt. Topadviseur Helmut Marko durfde wel een gokje te wagen. Tegenover Motorsport Magazin sprak Marko zich uit: "Er lekte wat benzine. Maar we weten echter nog niet waar dat vandaan kwam en waarom het gebeurde. Ineens lekte er veel benzine en we vertelden hem daarom dat hij snel moest stoppen, het liefst in de buurt van een brandblusser."

Even later verscheen Marko ook nog voor de camera van zijn landgenoten van ORF. Daar was hij wat minder stevig over de reden van de uitvalbeurt van Verstappen: "We weten nog niet waardoor de problemen werden veroorzaakt, maar we finishen voor een tweede keer niet. We staan nu 46 punten achter op de concurrentie. Met de gele banden hadden we ook geen enkele kans. Onze bandenslijtage was enorm groot. Als we kijken naar de rondetijden waren de Mercedessen soms zelfs beter. Ik moet Ferrari feliciteren want ze waren een echt klasse apart."