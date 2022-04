Albon vindt betonnen muren in Albert Park levensgevaarlijk

Alex Albon vindt dat de coureurs lef moeten hebben om op het vernieuwde Albert Park circuit te racen, zeker nu de muur van Turn Two veel dichterbij is komen te staan. Voorafgaand aan de Grand Prix van dit jaar onderging het circuit van Melbourne een grote opknapbeurt, waarbij de baan opnieuw werd geasfalteerd, zeven bochten werden veranderd en twee bochten werden geschrapt.

Maar niet alle veranderingen zijn goed geweest, zegt Albon. De Williams-coureur vreest dat de muur in bocht twee nu te dicht op het circuit staat. In een gesprek met Sky Sports F1 zei hij: "Bocht twee is een snellere bocht. Het maakt van bocht twee een echte bocht omdat we veel sneller uit bocht één komen. Ik denk dat we zo'n 20-30 km/u sneller zijn dan in voorgaande jaren."

"Het vergt echter wel lef van ons als coureurs want in mijn beleving staat de muur veel te dicht op het circuit. De truc rond bocht één en twee is hoeveel je kunt gebruiken in bocht één en nog steeds bocht twee kunt halen. Ik denk dat je de topteams meer circuit zult zien gebruiken in bocht één."

Levensgevaarlijk

Dat is niet de enige muur waar hij zich zorgen over maakt. Ook over de uitgang van de pitstraat twijfelt Albon: "Ik weet niet zeker wat ik van de pit exit muren vind. Je ziet dat die muren dit jaar veel dichter bij elkaar zijn gebracht en dat het voor ons nog gevaarlijker is geworden. Het is eigenlijk levensgevaarlijk, het kan je naar binnen zuigen."

"Omdat onze auto's zoveel downforce hebben, gaan we er heel vroeg de pitstraat uit en zitten we precies op het randje en soms er zelfs over. Je hoopt dat het goed gaat en dat je linkervoorkant er niet afgaat."

"De laatste bocht is eigenlijk de slechtste van allemaal. Ik zag Checo in één ronde op millimeters afstand. Ik hoop niet dat ik het ben, maar ik heb het gevoel dat er nog wel iemand daar dit weekend in de muur gaat crashen."