Misselijke Magnussen geeft geen interviews

Kevin Magnussen heeft zich teruggetrokken van zijn mediaverplichtingen op vrijdag in Melbourne. De Deense coureur van Haas is na de trainingen misselijk geworden en wilde zodoende de media niet te woord staan. Schijnbaar was Magnussen de hele dag al niet lekker, want het team verklaard dat hij wel fysiek genoeg in orde was om deel te nemen aan de vrije trainingen.

Een woordvoerder van het team vertelde de media: "Kevin had 's nachts en eerder vanochtend wat misselijkheid. Als gevolg hiervan zal hij niet aanwezig zijn op de persconferentie van de FIA ​​om te herstellen. Hij is gezien door de teamdokter en kan wel rijden tijdens de trainingen."

Nekkramp

Hoewel Magnussen twee keer punten scoorde sinds hij dit seizoen terugkeerde in de Formule 1 met Haas, had de Deen het zwaar tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar hij last had van nekkramp in de kwalificatie. Sindsdien traint hij 'als een gek' om zijn spieren in zijn nek te versterken. In de podcast In the Fast Lane zegt Magnussen: "Het was erg zwaar. Er was een zenuw die vast kwam te zitten en verkrampte. Mijn nek was daardoor stijf en ik kon hem niet zonder pijn bewegen. Het is niet geweldig als dat gebeurt, want je hoofd moet in balans zijn om te voelen wat de auto doet. Dat gevoel verlies je als je het los moet laten en je hoofd tegen de zijkant moet laten rusten."