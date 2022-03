Magnussen vertrekt met nekpijn uit Saoedi-Arabie

Haas-coureur Kevin Magnussen kampte dit weekend met nekproblemen. De Deen had er zelfs zoveel last van dat hij zijn nek voelde kraken tijdens de derde sessie in de kwalificatie.

Magnussen kreeg vlak voor het seizoen een telefoontje of hij weer Formule 1 wilde rijden als vervanger van Nikita Mazepin. De Rus moest per direct plaatsmaken en werd ontslagen, waardoor Magnussen na een jaar afwezigheid terug kon keren bij het team waar hij zich thuis voelt.

Tijdens zijn comeback vorige week in Bahrein maakte hij een fenomenale start door als zevende te kwalificeren en vijfde te finishen in de eerste race van het seizoen. Ondanks betrouwbaarheidsproblemen die zijn vrije trainingen dit weekend in Jeddah teisterden, vond Magnussen nog steeds een manier om voor het tweede achtereenvolgende weekend Q3 te halen.

Het plezier verging echter snel bij K-mag, want tijdens de kwalificatie merkte hij dat de nekproblemen steeds erger werden, waarbij hij zelfs bang was dat zijn deelname aan de race in Saoedi-Arabie in gevaar zou komen. Magnussen: "Ik ben blij dat ik die vrije trainingen niet heb hoeven rijden, want mijn nek zou de kwalificatie dan niet gehaald hebben. Mijn nek kraakte in de derde kwalificatiesessie dat ik er niet meer mee kon rijden dus het was erg moeilijk."

Magie

Zijn voorbereiding is uiteraard verre van ideaal en dus moet hij zijn spieren en vooral nekspieren weer optrainen. "Als je een jaar uit een F1-auto bent geweest en rijdt op een circuit als dit - een geweldige baan, dan is dat moeilijk zonder voorbereiding. Je laat je hoofd op de hoofdsteun rusten, maar je verliest zoveel gevoel voor de auto en ook visueel kijk je de verkeerde kant op, dus het is niet geweldig. Ik ben blij dat ik misschien wel een van de beste fysiotherapeuten ter wereld bij me heb, Thomas Jorgensen, en hopelijk kan hij zijn magie doen."