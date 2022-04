Video: Jarige Steiner krijgt vlammende verjaardagstaart

Het team van Haas beleeft momenteel een droomseizoen. De Amerikaanse renstal is niet langer het lelijke eendje van het Formule 1-veld en ze duelleren zelfs mee om een grote hoeveelheid punten. De teruggekeerde Kevin Magnussen scoorde in de eerste twee races van het seizoen mooie punten.

Het was dan ook Magnussen die een speciale cake mocht uitreiken in Australië. Haas-teambaas Günther Steiner is vandaag namelijk jarig en dat moment kon Haas niet in stilte voorbij laten gaan. De Italiaan kreeg van Magnussen en Mick Schumacher, onder luid gezang, een forse taart.