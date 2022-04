Magnussen keert terug op speciale grond: "Hebben dit jaar een allround auto"

Kevin Magnussen is perfect begonnen aan zijn comeback-jaar in de Formule 1. De Deense coureur wist in allebei de verreden races punten te scoren en dat is bijzonder. Zijn team Haas was immers de afgelopen twee jaar overduidelijk het lelijke eendje van de koningsklasse van de autosport.

Magnussen werd in maart in alle haast aangetrokken als vervanger van de ontslagen Nikita Mazepin. De Deen leek een lastige taak voor de boeg te hebben maar niets is minder waar. Magnussen vloog uit de startblokken en hij heeft zich ontpopt tot één van de absolute smaakmakers van de eerste twee races van het huidige seizoen.

Allround

De Deense Haas-coureur heeft dan ook hoge verwachtingen van de Australische Grand Prix. In de preview van zijn team kijkt hij opgewekt vooruit: "We hebben een aardige allround auto dit jaar. We leren nog steeds zeer veel maar ik heb het gevoel dat we sterker zijn in low-speed en medium-speed bochten. We zijn daar sterker dan in high-speed bochten. Niet dat we daar slecht zijn maar onze kracht ligt meer in de low-speeds en de medium-speeds. Dus dat is in orde voor Albert Park."

Speciaal gevoel

Magnussen zelf koestert in ieder geval zoete herinneringen aan de Australische Grand Prix. De comeback kid pakte hier in 2014 immers gelijk een podiumplaats bij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Hij kijkt dan ook reikhalzend uit naar de wedstrijd: "Ja, ik houd echt van Australië en Melbourne. Er is iets met deze race. Hij was jarenlang de opener van het jaar dus er heerst hier altijd een speciaal gevoel. Dus laten we hopen dat we onze vorm kunnen vasthouden en weer een goed weekend kennen."