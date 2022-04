Magnussen moet nog pijn lijden: "Duurt nog wel 3 maanden voordat hij fit is"

Kevin Magnussen leeft momenteel op een roze wolk. De Deense Haas-coureur keerde begin maart terug in de Formule 1 als vervanger van de geschorste Nikita Mazepin. Magnussen had direct de vaart te pakken en reed in de eerste tweede races van het seizoen gelijk in de punten.

De Deen werd in zijn comeback-race in Bahrein direct vijfde. Hij was buiten zichzelf van vreugde en ook tijdens de tweede race in Saoedi-Arabië kwam hij goed voor de dag. De Deen reed een aardige race in Jeddah en kwam uiteindelijk als negende over de lijn. Wel kende hij enkele zeer pijnlijke ongemakken. Magnussen had namelijk zeer veel last van zijn nekspieren, hierdoor kon hij niet op zijn toppen presteren.

Fysieke kracht

Magnussen is topfit maar toch kampt hij dus met fysiek ongemakken. Volgens zijn personal trainer Thomas Jorgensen is dit niet vreemd. Hij wordt geciteerd oor AS-web: "Het is niet zo dat hij niet fit is. Het probleem is alleen dat hij deze spieren die hij nodig heeft in de Formule 1 tijdens het afgelopen jaar niet heeft gebruikt. In de sportscars heb je niet zoveel fysieke kracht nodig als in de Formule 1."

Drie maanden

Jorgensen verwacht dan ook niet dat Magnussen snel zal terugkeren op zijn hoge niveau. Volgens de personal trainer zullen de fysieke ongemakken niet zomaar wegtrekken: "Het zal eventjes duren voordat Kevin helemaal de oude is. Normaliter duurt het twee maanden tijdens de winterbreak als je elke dag traint. Maar nu het seizoen is begonnen, en er meer reisdagen zijn, is het nog lastiger om te herstellen. Dus het duurt nog wel drie maanden voordat Kevin superfit is."